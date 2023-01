Ministério dos Direitos Humanos monitora situação de golpistas presos

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania informou nesta terça-feira que acompanha de perto a situação dos presos no ato golpista em Brasília no último domingo.

Segundo o governo federal, ao menos 1.500 pessoas foram presas em decorrência das invasões e depredações dos prédios dos três poderes no DF.

A Pasta dos Direitos Humanos de Lula, comandada pelo advogado e professor Silvio Almeida, informou que está em contato direto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que seja observada a legalidade das prisões em flagrante.

Em nota, o ministério disse estar alinhado à postura de Lula e demais chefes de poderes de considerar ilegais e repudiar os atos do final de semana. “Golpistas são, invariavelmente, violadores de direitos humanos e detratores da cidadania. A verdadeira defesa dos direitos humanos, portanto, exige o repúdio ao golpismo e à violência promovida por grupos antidemocráticos e orientados pelo fascismo”, diz a nota.

Por fim, o ministério expressou preocupação com todas as pessoas que enfrentam as “dificuldades e desumanidades” do sistema prisional, alegando que a população carcerária brasileira é em sua maioria formada por pessoas “marginalizadas, discriminadas, vilipendiadas, ultrajadas, pobres, invisibilizadas e desamparadas”.