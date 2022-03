O pacote de bondades de Bolsonaro para o turismo náutico

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério do Turismo vai promover nesta terça-feira, em Brasília, uma cerimônia para marcar entregas da pasta para o desenvolvimento do turismo náutico no país.

Uma das medidas agrega a isenção do imposto de importação para todos os interessados em importar veleiros – esportistas e empreendedores do turismo que utilizem suas embarcações como ativo econômico.

No fim do ano, a pasta já havia editado portaria liberando importação de barcos à vela, motos aquáticas e jet-skis fabricados nos últimos 30 anos.

Outro eixo trata da melhoria da infraestrutura náutica, por meio da elaboração de anteprojetos para a construção de rampas, píeres e marinas, permitindo que cada vez mais brasileiros se beneficiem de mares, rios e lagos.

Por fim, o reconhecimento do ofício de condutor de turismo náutico como profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. O ministério também trabalha para oferecer um curso de capacitação para condutores de turismo náutico em parceria com a Marinha.