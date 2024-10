Ministério do governo Lula e ONU firmam pacto contra pobreza energética

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a CEO da organização Sustainnable Energy for All (SEforALL) e copresidente da agência UN-Energy da Organização das Nações Unidas (ONU), Damilola Ogunbiyi, acordaram a construção de um pacto global para o combate à pobreza energética no mundo, em especial na África.

“Queremos garantir o acesso universal à energia elétrica e a tecnologias limpas de cozimento. Estamos propondo a criação de uma coalizão global para planejamento energético mundial, compartilhando as experiências de programas de sucesso do governo liderado pelo presidente Lula”, afirmou o ministro.

A reunião aconteceu durante os eventos do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Silveira também acertou a representante da ONU, que a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil (EPE) vai ajudar os países africanos a desenvolver um planejamento de combate à pobreza energética. O objetivo é construir um projeto que tenha como exemplo e referência o programa Luz Para Todos.