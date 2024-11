Ministério do Esporte denuncia promessas enganosas com apostas no YouTube

O Ministério do Esporte, por meio da recém-criada Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, enviou ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública denunciando dezenas de contas e canais no YouTube que promovem ganhos “rápidos e facilitados” com apostas online sem alertar para os riscos envolvidos.

A pesquisa identificou ao menos 53 contas e 25 canais na plataforma de vídeos que incentivam apostas com “promessas enganosas de lucro fácil”, atraindo audiências que ultrapassam 100.000 espectadores por transmissão. Influenciadores digitais desempenham um papel “central” e conferem uma “aparência de legitimidade ao esquema”, segundo a secretaria.

“Estamos falando de milhares de brasileiros que, iludidos por promessas de ganho fácil, acabam sendo vítimas de fraudes. As apostas esportivas devem ser regulamentadas para garantir transparência e segurança à população. Nossa prioridade é proteger os brasileiros e assegurar a integridade do esporte”, afirma o ministro do Esporte, André Fufuca.

A investigação também aponta para a possível existência de uma estrutura de mercado paralelo, que envolve influenciadores, anunciantes e desenvolvedores, todos beneficiados economicamente.

Segundo a secretaria nacional de Apostas Esportivas, os sites divulgados pelos influencers recebem o dinheiro dos apostadores, mas não pagam os prêmios prometidos. Em seguida, desativam as páginas e desaparecem com o dinheiro investido pela população.

“Esses sites se escondem atrás de plataformas de redes sociais para aplicar golpes. Eles iludem as pessoas por meio de influencers, prometendo ganhos rápidos e dinheiro para pagar contas, ir ao mercado, complementar a renda. Mas isso não é aposta; é crime contra a economia popular”, diz o secretário de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, Giovanni Rocco.