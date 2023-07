Ministério do Desenvolvimento retoma seguro de crédito a exportações

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin formaliza, nesta segunda, a contratação da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias para administrar, junto à União, as atividades relacionadas à concessão de seguro contra riscos comerciais, políticos e extraordinários que possam afetar as exportações brasileiras de bens e serviços.

O novo contrato, de cerca de 22 milhões de reais, vai durar um ano. O seguro é utilizado, principalmente, para exportações das indústrias da aeronáutica e de defesa, mas também abrange bens de capital e serviços.

As operações estavam paralisadas devido à reorganização administrativa federal e à reversão do processo de privatização da empresa, que havia sido iniciado no governo anterior e exigia renovações trimestrais de contrato.

Agora, os compromissos do governo com a ABGF voltam a ser de 12 meses. “A retomada das concessões aumenta a competitividade do país no comércio internacional. Nos últimos 10 anos, foram aprovadas 736 coberturas do Seguro de Crédito, representando 38,59 bilhões de dólares em exportações”, sustenta o ministério.

