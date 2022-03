Ministério de Marcos Pontes entra na mira de militares no governo

Com a provável saída do astronauta Marcos Pontes do Ministério da Ciência e Tecnologia no fim do mês — ele deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições –, a pasta entrou na mira da ala militar do governo.

Se a turma não conseguir convencer Jair Bolsonaro a entregar o ministério a um militar, a ideia é tentar, pelo menos, obter para os militares os cargos em secretarias importantes da pasta.