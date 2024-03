Ministério de Lula não deve ser desfalcado pelas eleições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o prazo de desincompatibilização do TSE chegando, o Planalto ainda não sabe quantos ministros deixarão o governo para tentar a sorte nas urnas nas eleições municipais de outubro.

Segundo fontes do Planalto, três nomes avaliavam concorrer — Marcio Macedo, Luciana Santos e Anielle Franco –, mas devem ficar no governo.

No Planalto, uma possível reforma ministerial só é considerada para o fim do ano, após as eleições.