Ministério da Saúde vai condecorar profissionais de medicina

Nesta sexta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizará solenidade para entrega da medalha “Ordem do Mérito Médico”, em memória ao jovem médico Vitor Procópio Trindade, que perdeu a vida de forma precoce no exercício da sua profissão.

Victor se formou em Medicina em abril de 2020 e, em março do ano passado, iniciou residência médica em anestesiologia no Hospital Regional de Taguatinga, em Brasília. Vitor atuava como médico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu.

Criada em 1950, a medalha da Ordem do Mérito Médico é indicada aos profissionais que prestaram serviços notáveis ao país. A cerimônia será no Clube do Exército, em Brasília. Além do jovem, serão entregues 52 medalhas a profissionais de saúde.