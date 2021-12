Ministério da Saúde pediu à Anvisa todo o processo da vacina para crianças

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Saúde solicitou na tarde deste domingo ao diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, a íntegra do processo de análise do pedido de uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, aprovado na última quinta-feira pela agência.

O pedido foi feito em um ofício enviado às 16h51 pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello, em resposta ao comunicado encaminhado pela Anvisa ao ministério, na quinta, que tem oito páginas e é público. O Radar teve acesso ao documento.

“Considerando o contexto atual e a necessidade de uma análise mais ampliada do expediente encaminhado, solicito providências necessárias para disponibilização do processo 25351.934867/2021-44, em sua integralidade”, pediu a auxiliar do ministro Marcelo Queiroga a Barra Torres.

Na manhã desta segunda, Queiroga disse a jornalistas que “não é um comunicado público que vai fazer o Ministério da Saúde se posicionar de uma maneira ou de outra”. “Eu preciso de toda a análise. A Análise da qualidade, da evidência científica apresentada, avaliação da amostra de pacientes naquele ensaio clínico. Nós temos que verificar tudo”, declarou o ministro.

A Anvisa, por sua vez, divulgou uma nota à imprensa no início da tarde afirmando que até o momento não havia recebido “solicitação formal do envio dos pareceres técnicos e nem do dossiê submetido para a aprovação da ampliação de uso”. “Importante esclarecer que esses documentos possuem informações sigilosas e de segredo industrial e comercial, e a solicitação deve ser amparada e avaliada nos termos da Lei”, apontou a agência.

Segue o impasse, que deve perdurar até pelo menos o dia 5 de janeiro, quando o Ministério deve anunciar sua posição sobre a vacina para crianças — execrada pelo presidente Jair Bolsonaro.