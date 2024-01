Ministério da Saúde pagou remédio até para gente morta, diz CGU

Uma investigação da CGU no Programa Farmácia Popular do Brasil, conduzido pelo Ministério da Saúde, identificou desvios bilionários durante as gestões de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.

O pente-fino do órgão cobriu pagamentos do programa a farmácias credenciadas para vender medicamentos mais baratos a beneficiários da ação entre os anos de 2015 e 2020. Pela lógica do sistema, o governo realiza os pagamentos mediante apresentação de dados de vendas de medicamentos informados pelos estabelecimentos credenciados.

Ao verificar essa base de dados, a CGU descobriu que mais de 362 milhões de registros de venda de medicamentos informados por farmácias ao Ministério da Saúde não estavam lastreados por notas fiscais. Em outras palavras, o governo pagou por medicamentos que sequer existiam nas farmácias para serem vendidos. O valor gasto com essas operações fraudulentas supera os 2,5 bilhões de reais.

Em outra frente, analisando os registros de CPF dos beneficiários do programa, a CGU também descobriu que o Ministério da Saúde pagou 7,4 milhões de reais por medicamentos vendidos por farmácias do país a pessoas mortas.

“No cruzamento das informações por CPF, contidas nos relatórios de autorizações consolidadas emitidos pelo Ministério da Saúde, com os dados do Sistema Nacional de Registro Civil, constatou-se a ocorrência de registros de vendas de medicamentos em data posterior ao registro do óbito do beneficiário indicado na venda”, diz a CGU.

O órgão fez uma série de recomendações ao Ministério da Saúde para tentar evitar a continuidade desse absurdo. “A situação caracteriza desperdício de recursos públicos que poderiam ser aplicados em outras políticas públicas”, diz a CGU.