Ministério da Saúde lança campanha de doação de órgãos

Com o lema “Amor para superar, amor para recomeçar”, o Ministério da Saúde lançou nesta terça uma campanha nacional de doação de órgãos e tecidos. O objetivo é sensibilizar as famílias a autorizarem a doação, uma vez que não basta a pessoa em vida declarar ser um doador. O conjunto de ações da campanha também vai esclarecer sobre a segurança de todo o processo para o doador e receptor.

O Brasil tem o segundo sistema de transplantes do mundo em números absolutos, mas, ainda assim, a lista de espera por um órgão e tecido registra crescimento a cada ano, devido a fatores como o aumento da expectativa de vida da população, as doenças crônicas degenerativas e o impacto da pandemia da Covid-19. No Brasil, os transplantes mais realizados são os de rim, fígado e coração