Ministério da Saúde inicia nova fase de plano para expandir radioterapia

Com verba do novo PAC, o Ministério da Saúde deu início a uma nova fase do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (PER-SUS), estruturado para ampliar e qualificar o acesso ao tratamento do câncer em todo o país.

A previsão é substituir 56 equipamentos de radioterapia obsoletos em vários hospitais, em todo o território nacional. A nova etapa do programa também vai contribuir para uma parceria público-privada na construção do novo campus do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e dois novos centros especializados do Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

Dentro da primeira fase do plano de expansão da radioterapia, o SUS registrou 34.331 tratamentos oncológicos das mamas em 2023, aumento de 9% com relação a 2022. De janeiro a julho deste ano, já foram registrados 21.811 tratamentos. Com o novo PER-SUS, a meta é ampliar ainda mais.

Na primeira etapa do plano, houve investimento de 575 milhões de reais em obras, projetos, fiscalização e aquisição de equipamentos para tratamentos oncológicos.

Das 92 soluções previstas, que incluem tanto equipamentos quanto infraestrutura, 62 já foram concluídas, e 34 soluções de radioterapia foram contempladas no novo PAC. Destas, 23 estão na fase final de construção, com o acelerador linear já em processo de instalação.