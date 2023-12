Ministério da Justiça reúne operadoras de telefonia por app Celular Seguro

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, anunciou há pouco que se reunirá com todas as operadas de telefonia do país para viabilizar o aplicativo “Celular Seguro”.

“Queremos que a pessoa vítima de furto ou roubo consiga bloquear rapidamente seu aparelho, sua linha e seus aplicativos bancários com apenas um clique, sem burocracia”, explicou o número 2 da pasta, pelo X (ex-Twitter).

Capelli lembrou ainda que a Anatel e os bancos já aderiram ao projeto. No final do mês passado, o ministério fechou um acordo de cooperação com a Febraban para a transmissão de informações sobre roubos, furtos, extravios e demais incidentes envolvendo dispositivos móveis. A parceria de cinco anos envolve o app e tem o objetivo de facilitar a suspensão temporária de serviços bancários em meios eletrônicos.