Ministério da Justiça e Febraban fazem parceria contra golpes digitais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram um acordo de cooperação para unir esforços no combate a fraudes, golpes e crimes digitais no setor bancário.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram um acordo de cooperação para unir esforços no combate a fraudes, golpes e crimes digitais no setor bancário.

Com duração de dois anos, o acordo prevê a articulação, a formulação e o desenvolvimento de estratégias de colaboração mútua, por meio de grupo de trabalho com representantes dos setores público e privado, para promover ações de prevenção e combate a ataques cibernéticos, tanto a clientes como a instituições financeiras.

A parceria vai ao encontro da articulação da Febraban no Senado em defesa do projeto de lei 2.254 de 2022, que criminaliza “contas laranja” e combate crimes que envolvem o Pix, e da PEC 3 de 2020, que dá competência exclusiva à União para legislar sobre a defesa cibernética e a segurança física de estabelecimentos financeiros e do transporte de valores.