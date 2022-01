Ministério da Economia terá escritório na Embaixada do Brasil nos EUA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro determinou a criação de um escritório do Ministério da Economia junto à Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

De acordo com a publicação, o gabinete ficará responsável por contribuir com a atração de investimentos e identificar possíveis barreiras ao capital estrangeiro no país.