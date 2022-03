Milton Ribeiro nega interferência em distribuição de verbas do MEC

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou ter interferido na distribuição de verbas da sua pasta e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não atuou de forma a beneficiar nenhuma parte envolvida no recebimento de recursos.

Em áudio divulgado pela Folha, o chefe da pasta admite privilegiar um grupo de pastores partilha de recursos do ministério — e que faz isso a pedido de Jair Bolsonaro.

Ribeiro, em nota divulgada na tarde desta terça, diz que a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária e os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, sendo assim, afirma, impossível ter havido qualquer interferência da sua parte.

“Não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado (…) O Presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem. Da mesma forma, recebo pleitos intermediados por parlamentares, governadores, prefeitos, universidades, associações públicas e privadas. Todos os pedidos são encaminhados para avaliação das áreas técnicas, de acordo com legislação e baseada nos princípios da legalidade e impessoalidade”, diz trecho da nota divulgada pelo chefe do MEC.

De acordo com o ministro, todos os atendimentos técnicos obedeceram a orientações da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Ele afirmou, ainda, que independentemente de sua religião, “que é de conhecimento de todos”, reafirma seu compromisso com a laicidade do Estado.

“Ressalto que não há qualquer hipótese e nenhuma previsão orçamentária que possibilite a alocação de recursos para igrejas de qualquer denominação religiosa”, diz.