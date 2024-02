Militares usaram aplicativo do Exército em trama golpista, diz PF

A Polícia Federal descobriu que os militares golpistas usaram um programa de mensagens do Exército para tramar o golpe. Achavam que não seriam grampeados.

O problema do tal programa secreto do Exército é que ele “bugava” com frequência e deixava os golpistas sem condições de apagar as mensagens.

“Mais uma vez utilizaram a estrutura do Estado para cometer crimes”, diz o relatório da PF.