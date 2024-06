Militares fazem mutirão na Arena do Grêmio para ajudar vítimas de cheias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica começaram nesta quinta-feira a fazer um mutirão social na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Os militares atenderão aos moradores dos bairros Anchieta, Farrapos e Humaitá, das 9h às 17h, até o sábado.

A ação das Forças Armadas, em conjunto com polícias, bombeiros e agências governamentais, visa facilitar o acesso a serviços essenciais como emissão de documentos, reimprensão emergencial de carteira de identidade, atendimento médico, vacinação, assistência religiosa e a refugiados e a entrega de ração e vacinação de cães e gatos.

Desde o início da operação, as Forças Armadas resgataram mais de 70.000 pessoas e 10.000 animais em razão das fortes chuvas.