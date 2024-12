Militar indiciado com Bolsonaro pede para ser ouvido novamente pela PF

Ex-assessor de Jair Bolsonaro, o coronel do Exército Marcelo Costa Camara pediu aos investigadores da Polícia Federal para ser novamente ouvido no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado.

Câmara, segundo a PF, é um dos ex-auxiliares de Bolsonaro que se envolveram no monitoramento de Alexandre de Moraes. Ele é indiciado no relatório final do golpe por participação no chamado “Núcleo de Inteligência Paralela”, ao lado de Augusto Heleno e de Mauro Cid.

O núcleo, segundo a PF, atuava na “coleta de dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do então presidente da República Jair Bolsonaro na consumação do Golpe de Estado”.

A PF também diz que esse núcleo fazia o monitoramento do itinerário, deslocamento e localização de Moraes e de possíveis outras autoridades da República com objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de Golpe de Estado”.

O caso do militar é conduzido pelo advogado Eduardo Kuntz. O militar deseja apresentar novas informações em sua defesa. A expectativa é de que a PF marque a oitiva de Camara para quinta-feira.