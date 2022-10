Michelle e Damares vão ao Rio buscar votos para Bolsonaro

Atualizado em 17 out 2022, 18h04 - Publicado em 18 out 2022, 07h30

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) quer ampliar a vantagem de cerca de um milhão de votos que o presidente teve em relação a Lula (PT) no Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições. Bolsonaro recebeu 4,8 milhões de votos válidos contra 3,8 milhões de Lula no terceiro maior colégio eleitoral do país. A ideia é aumentar essa distância no segundo turno.

Na próxima quinta, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, estará no Rio junto com Damares Alves, ex-ministra e senadora pelo DF, para buscar votos para Bolsonaro em agendas na Baixada, em São Gonçalo e na capital fluminense. Também fará parte da comitiva a deputada federal Soraya Santos (PL), que coordena os esforços da campanha do presidente junto ao eleitorado feminino.

Na capital, Michelle deverá participar de um culto na Igreja Batista Atitude, templo que frequenta na Barra da Tijuca. As demais agendas ainda estão em definição.

A campanha do presidente e os seus aliados acreditam que Lula não conseguirá reverter a vantagem de 2 milhões de votos que Bolsonaro teve em São Paulo no primeiro turno. Em Minas, outro estado estratégico no Sudeste, a avaliação é a de que Bolsonaro poderá reverter a diferença de pouco mais de 500.000 votos de Lula e ainda superar o petista.