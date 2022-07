Michelle decide finalmente assumir papel na campanha de Bolsonaro

Demorou, mas Michelle Bolsonaro decidiu finalmente entrar na campanha do marido. Considerada uma figura importante para tentar reverter a rejeição do eleitorado feminino a Jair Bolsonaro, Michelle começará a aparecer em diferentes ações do governo como “porta-voz” das políticas do governo para mulheres.

A primeira-dama já deveria, na visão dos aliados, ter começado a figurar nos vídeos do PL e em eventos públicos ao lado de Bolsonaro, mas divergências internas afastaram Michelle dessas atividades. Agora, com o avanço da estratégia de campanha, as coisas parecem estar ajustadas, garante um integrante da campanha.

https://youtu.be/z0DfKOHPenw