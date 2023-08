Michelle Bolsonaro fala sobre quebra de sigilo ordenada por Moraes

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi às redes sociais nesta sexta-feira reclamar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou, na noite de quinta-feira, a quebra de sigilo bancário e fiscal dela e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A determinação do Supremo foi tomada após reportagem de VEJA revelar que Mauro Cid vai confessar ter sido o responsável pela operação do esquema de venda de joias e que fez tudo a mando do ex-presidente.

“Para quê quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme!”, escreveu Michelle em seu Instagram.

“Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar fazer desistir. Não conseguirão! Estou em paz!”, acrescentou a ex-primeira-dama.

