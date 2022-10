Michel Temer revela seu voto na disputa ao governo de São Paulo

Atualizado em 21 out 2022, 12h32 - Publicado em 21 out 2022, 12h01

Michel Temer não vai revelar o voto na disputa presidencial, mas já tem candidato ao governo de São Paulo: votará em Tarcísio de Freitas, seu ex-auxiliar no governo.

A potencial vitória de Freitas contra o petista Fernando Haddad tem um gosto especial para Temer. O candidato do Republicanos representa o “legado reformista” de Temer, já que foi no governo do ex-presidente que ele teve a oportunidade de ser secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos.

“É muito gente boa. Trabalhou comigo”, diz, orgulhoso, o ex-presidente.