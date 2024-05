Michel Temer abre reunião de investidores nesta terça em NY

O Lide de João Doria realiza, nesta terça, no Harvard Club, em Nova Iorque, o Brazil Investment Forum, evento que reúne mais de 300 empresários e investidores brasileiros e dos Estados Unidos.

O encontro do Lide discute oportunidades de negócios no Brasil e o novo momento do país, com uma série de desafios para seguir na rota do crescimento enquanto lida com sérios problemas impostos pela crise climática que castiga o Rio Grande do Sul e outras regiões brasileiras.

O ex-presidente Michel Temer abre o evento em instantes acompanhado por uma lista de políticos que inclui governadores e parlamentares. Acompanhe a transmissão ao vivo do evento pela TV Lide.