Metade dos eleitores de Bolsonaro não conhece Caiado nem Zema, diz Quaest

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Metade dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno das últimas eleições diz não conhecer os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta.

Desse mesmo grupo de eleitores, 22% afirmam que conhecem e votariam em Caiado para presidente em 2026 e outros 29%, que conhecem, mas não escolheriam o goiano nas urnas.

Ainda entre os que votaram em Bolsonaro nas últimas eleições, 25% conhecem e votariam em Zema no próximo pleito nacional, enquanto outros 25% não votariam no mineiro.

A pesquisa testou outros nomes já aventados como possíveis substitutos de Bolsonaro nas urnas daqui a dois anos, já que o ex-presidente está inelegível até 2030.

O melhor desempenho no segmento é o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Daqueles que votaram no cacique do PL há dois anos, 59% votariam em Michelle. Só 11% não a conhecem e 30% não votariam nela.

Questionados sobre Pablo Marçal (PRTB), 43% dos eleitores de Bolsonaro responderam que votariam no ex-coach, 37% não o escolheriam nas urnas e 21% não o conhecem.

Em relação a Tarcísio de Freitas (Republicanos), 40% desse grupo votaria no governador paulista, enquanto 33% não o conhece e 26% não votaria.

Outro nome testado é o de Ratinho Júnior (PSD). 37% não conhecem o governador do Paraná, enquanto 33% não votariam nele e 29% estariam dispostos a escolhê-lo nas urnas em 2026.

