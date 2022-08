Metade dos brasileiros usa smartphone para compras, diz estudo da Visa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Estudo elaborado pela Cybersource, empresa de pagamentos da Visa, indicou que no ano passado pouco mais da metade dos consumidores brasileiros utilizou seu smartphone durante as suas últimas compras.

A estimativa é a de que 52% dos consumidores– aproximadamente 33 milhões de pessoas– usaram seus celulares para pesquisar produtos, comprar em lojas digitais, rastrear encomendas e até pagar em lojas físicas com carteiras digitais. O relatório chamado 2022 Global Digital Shopping Playbook apontou para o aumento no Brasil do uso de celular para compras em relação a 2020, quando o percentual era 47% dos consumidores.

O estudo apontou ainda que 24% dos consumidores usaram seus aparelhos para comparar preços em tempo real e 23% usaram para buscar cupons e descontos válidos. Sobre a entrega de produtos, a pesquisa identificou que 75% dos brasileiros preferem receber suas encomendas em casa e apenas 17% preferem se deslocar até a loja para buscar. Dos que vão receber em lojas físicas, 27% relataram que compraram produtos adicionais durante a visita.