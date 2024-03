Metade dos brasileiros está otimista para 2024, aponta pesquisa da CNI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa divulgada nesta segunda pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 49% dos brasileiros expressaram otimismo ou grande otimismo em relação às perspectivas para o país em 2024. Outros 36% disseram estar pessimistas ou muito pessimistas e 9% se declararam neutros.

Uma análise mais detalhada dos resultados, segmentada por nível de escolaridade, mostra que aqueles com ensino superior tendem a ter uma visão ainda mais positiva em comparação à média nacional: 57% deste grupo se declara otimista ou muito otimista em relação ao futuro do país.

Por outro lado, os dados revelam que os mais pessimistas estão entre a parcela da população com ensino fundamental: 45% deles responderam estar pessimistas ou muito pessimistas.

O levantamento encomendado pela CNI foi feito pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, da FSB Holding, por meio de entrevistas face-a-face realizadas com 2.012 cidadãos com idade superior a 16 anos, abrangendo as 27 Unidades da Federação, entre os dias 6 e 9 de fevereiro deste ano.