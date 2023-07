Mesmo em alta, Haddad ainda é alvo de fogo amigo dentro do PT

Apesar das vitórias no Congresso e do bom momento no governo Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue na mira do fogo amigo petista.

A última dos “companheiros” foi sugerir a existência de supostas intrigas na equipe do ministro que começou o trabalho no governo. Com coisas mais importantes para fazer, Haddad tem ignorado essa turma.