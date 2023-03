Mesmo com recorde de mulheres, Alesp só terá homens na mesa diretora

Os 94 deputados estaduais eleitos em São Paulo tomam posse nesta quarta-feira e escolhem a mesa diretora da Assembleia Legislativa. A nova legislatura terá 25 deputadas, o recorde de representatividade feminina na Alesp. No entanto, a marca histórica não se reflete na cúpula da Casa.

Depois de cinco meses de negociações entre as bancadas, os nomes que vão compor a mesa diretora já estão escolhidos. Indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), André do Prado (PL) será o presidente, Teonilio Barba (PT), o primeiro secretário e, Rogério Nogueira (PSDB), o segundo secretário.

O 1º vice-presidente será Gilmaci Santos (Republicanos), que assume a presidência da Alesp caso governador e vice saiam do Estado, já que o Palácio Bandeirantes ficaria sob o comando do presidente do Legislativo. A Alesp tem mais três vice-presidentes, todos serão homens.

A predominância masculina chamou atenção da deputada Marina Helou (Rede), que escutou de seus pares que a indicação de nomes para a mesa diretora é uma prerrogativa dos partidos. O deputado Eduardo Suplicy (PT) reivindicou internamente que a representante petista fosse uma mulher. Foi voto vencido. Inclusive, as duas últimas líderes da bancada petista foram mulheres, mas neste ano Márcia Lia dá lugar a Paulo Fiorilo.

Apesar da falta de representatividade de gênero, a mesa diretora vai espelhar a maioria da Casa, composta por mais de dois terços de homens. Ainda assim, mais de 40% das cadeiras foram renovadas e, com os novos nomes, a Alesp passa também por mudança na relevância das legendas.

O PL passou de seis para 19 deputados, e assim conquistou a presidência da Casa — com ajuda do governador. O PT, que tinha dez deputados, chegou a 18 e ainda conta Leci Brandão (PCdoB), que faz parte da mesma federação. A terceira cadeira entre os titulares da mesa diretora ficou com o PSDB, que elegeu nove deputados, mas a bancada também é composta pelos três eleitos do Cidadania.