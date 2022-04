Mesmo com alta de preços, brasileiro vai comprar mais chocolate na Páscoa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Que o brasileiro tem sofrido com a alta nos preços dos alimentos não é nenhuma novidade. E como esperado, outro item que está pesando no bolso dos consumidores nessa época do ano é o tradicional ovo de Páscoa.

Pesquisa divulgada pela Associação Paulista de Supermercados mostra que, apenas no estado, o item está entre cerca de 12% e 40% mais caro nas prateleiras.

O aumento dos preços, no entanto, não desanimou a expectativa do setor para o período, muito pelo contrário.

A Lacta, marca da Mondelez Brasil, se diz “otimista” e já projeta crescimento de 10% nas vendas em relação à data de 2021. O destaque vai para o e-commerce — as vendas pelo digital cresceram 91% só no último ano.

Já a Bauducco diz ter tido “resultado expressivo” nas vendas de Páscoa, com crescimento acima de 20% na comparação com o último ano, levando em consideração o final de semana que antecede a celebração.

As projeções fazem sentido quando analisa-se o cenário geral de preços no país. Segundo o IPCA, a inflação de chocolates e bombons chegou a ser negativa em março (- 0,86%).