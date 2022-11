‘Mercado fica nervoso à toa’, diz Lula sobre queda da bolsa

Lula respondeu nesta quinta-feira sobre a queda da bolsa e da alta do dólar diante de seu discurso no início do dia em Brasília. Sorrindo aos repórteres que lhe abordaram na saída do QG da transição, disse que o mercado fica “nervoso à toa” e comparou o momento de agora com a reação dos investidores durante os quase quatro anos de governo de Jair Bolsonaro.

“O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com os quatro anos do Bolsonaro”, disse.