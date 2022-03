Mercado da lata de alumínio registra faturamento de R$ 18,3 bilhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mesmo no segundo ano de pandemia, o mercado das latas de alumínio para bebidas registrou em 2021 um crescimento de 5,2% em relação a 2020, com um faturamento registrado de 18,3 bilhões reais.

De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas, foram consumidas 33,4 bilhões de embalagens desse tipo no ano passado. Em uma década, de 2011 a 2021, o aumento no consumo foi de mais de 80%.