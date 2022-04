Mendonça vota pela prisão de Silveira por dois anos e quatro meses

O ministro André Mendonça votou há pouco pela condenação do deputado Daniel Silveira a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto e multa de 91.000 reais no julgamento que ocorre nesta quarta no STF contra o deputado.

Silveira é réu por ameaçar ministros do STF as instituições brasileiras. Com o voto de Mendonça, o placar no plenário está em 2×1 pela condenação. O voto do ministro surpreendeu dado que ele foi o segundo indicado à Corte por Jair Bolsonaro, que é aliado de Silveira.

Apesar do voto favorável à condenação, Mendonça divergiu do relator Alexandre de Moraes, que estipulou pena de oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, multa de 200.000 mil reais e a perda do mandato na Câmara dos Deputados.

Mendonça disse que a cassação do mandato deve ser apreciada pela Câmara e absolveu Silveira da acusação de ter incitado as Forças Armadas contra o STF. Até o momento, Kassio Nunes Marques, o primeiro ministro do Supremo indicado por Bolsonaro, foi o único a votar a favor do deputado.

