Mendonça vestiu a toga; a partir de agora, está só com sua consciência

André Mendonça teve que pedir muitos favores para conseguir chegar ao STF. Com a resistência de Davi Alcolumbre na CCJ, passou quatro meses de angústia visitando senadores, pedindo apoio de líderes bolsonaristas e de muitos pastores evangélicos, sua base de sustentação nessa caminhada.

Há pouco, ele surgiu de toga no plenário no STF. O ato marca uma caminhada solitária, como gostam de dizer alguns ministros do Supremo. Mendonça, na cadeira da mais Alta Corte do país, está só com sua consciência. Se for pagar favores, como cobrou antecipadamente Silas Malafaia outro dia, será por conta própria.

Jair Bolsonaro, que o indicou, deixou claro em diferentes momentos que nutre muitas expectativas sobre a atuação do novo ministro. Novamente, o registro. Mendonça está só agora. Tudo o que fizer será por conta dela, a consciência. Para o bem ou para o mal.