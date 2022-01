Mendonça posa com Malafaia, Romário, Castro e Wajngarten no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

André Mendonça participa na noite desta quinta do primeiro culto evangélico desde que teve seu nome aprovado no plenário do Senado para ocupar uma vaga de ministro do STF.

Indicado por Jair Bolsonaro por ser “terrivelmente evangélico”, Mendonça teve o apoio de diversos pastores. Em retribuição, ele participa nesta quinta de um culto na igreja de Silas Malafaia no Rio, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte.

Diversos políticos prestigiam o evento com o futuro ministro, que deve tomar posse na semana que vem.

Além do anfitrião Malafaia, outras figuras públicas apareceram, como o senador Romário Faria (PL-RJ), o governador do Rio, Cláudio Castro (PL) e até mesmo Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo de Jair Bolsonaro.