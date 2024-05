Gilmar Mendes suspende ações criminais contra Eduardo Paes

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes atendeu, nesta segunda, a um pedido de Eduardo Paes para suspender ações penais e investigações criminais abertas contra o prefeito do Rio a partir da delação de Lélis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro.

Na decisão, Paes argumentou que tenta ter acesso ao conteúdo da delação de Teixeira desde 2020, mas o STJ se recusaria a analisar a questão. “Apesar da insistência, os pedidos até hoje não foram decididos pelo STJ, o que impede que o delatado tenha acesso a elementos de prova que são necessários para o exercício do direito de defesa”, diz defesa.

A defesa de Paes sustenta ainda o risco de que o MP do Rio utilize a delação de Teixeira com fins políticos para macular seu nome durante o período eleitoral que se aproxima, “sinalizando para a possível reiteração do padrão comportamental de escassa ortodoxia que marcou a atuação de alguns setores daquela nobre instituição à época da Lava-Jato”.

“Concedo tutela cautelar para determinar a suspensão das ações penais e investigações criminais que digam respeito ao requerente, instauradas a partir do acordo de colaboração premiada de Lélis Teixeira”, decidiu Mendes, determinando ainda a inclusão da medida na pauta da Segunda Turma do STF para referendo do colegiado.

O ministro do STF também suspendeu a ação de improbidade contra Paes em trâmite na 16ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro e ordenou ao STJ que libere “a defesa a acessar todos os elementos informativos do acordo de Lélis Teixeira que apontem para a responsabilidade criminal do requerente e que não se refiram a diligências em curso, incluindo os registros das tratativas preliminares mantidas entre o colaborador e a PGR e da audiência de homologação”.