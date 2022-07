Mendes nega liberdade a líder de ‘fake lovers’ que extorquia brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes manteve na prisão o nigeriano Uchenna Ikechukwu Madu, investigado por liderar uma gang de “fake lovers”, criminosos especializados em estelionato sentimental, extorsão e lavagem de dinheiro.

As investigações apontam para a existência de pelo menos 300 vítimas do grupo criminoso, que teria lucrado até 100 milhões de reais com os golpes sentimentais.

Para a prática do crime de estelionato sentimental, o indivíduo integrante do grupo cuja função é conhecida como “fake lover” cria um perfil falso, em um site de relacionamento ou rede social, e inicia contato com a vítima por meio deste mesmo site ou da rede social. Há perfis falsos masculinos e femininos, mas, normalmente, o “fake lover” é um homem.

Depois de conquistar a intimidade da vítima, além de lucrar com empréstimos, o criminoso passa a cobrar dinheiro para não divulgar fotos íntimas e conversas sigilosas.

Madu foi preso em 2020. Mendes negou o pedido de liberdade por considerar que há risco de o investigado fugir do país.