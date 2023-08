Mendes anula provas contra Lira em caso de corrupção em kits de robótica

Giro VEJA - quinta, 10 de agosto

Novo PAC finalmente sai do forno

Após três adiamentos, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será lançado nesta sexta-feira. A reedição do programa de investimentos que virou marca da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff será anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a promessa de consolidar obras no valor total de R$ 1 trilhão.