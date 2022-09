Menções a ‘fraude’ e ‘urnas’ crescem 56% no Twitter graças a bolsonaristas

Nos últimos 15 dias, as publicações no Twitter com menções aos termos “fraude”, “urnas”, ou ambos, que citam o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT), aumentaram 56,7% em comparação com a quinzena anterior. O crescimento das expressões é ainda maior na análise individual dos tuítes que mencionam o candidato à reeleição.

Entre 17 e 30 de setembro, o termo “fraude” foi utilizado em 8.500 publicações que citam Bolsonaro, quantidade 84,8% maior que as 4.600 registradas entre 1º e 16 de setembro. Já o termo ‘urnas’ – que também leva em conta as variações ‘urna’, ‘urna eletrônica’ e ‘urnas eletrônicas’, teve aumento de 55,5% em utilizações. Foram 21 mil posts na última e quinzena e 13.500 postagens no período anterior.

Já em relação a Lula, o termo ‘fraude’ passou de 3.300 utilizações para 5.200, aumento de 57,6%. ‘Urnas’ – e suas variações – aumentou 46,5%, passando de 11.600 postagens para 17.000. A pesquisa encomendada pela startup O Pauteiro teve os dados levantados pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais.