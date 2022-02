‘Melanina’: romance da best-seller moçambicana Tânia Tomé chega ao Brasil

A escritora, empreendedora e ativista moçambicana Tânia Tomé desembarca no Brasil no próximo dia 8 para o lançamento do seu mais recente romance, ‘Melanina — Uma Sonhadora da Favela do Quinto Grito’.

Ambientada em uma comunidade carioca, a trama gira em torno dos desafios, sonhos e frustrações de Melanina, uma menina negra e albina que apresenta ao leitor reflexões sobre temas como racismo, violência urbana e justiça social.

Nascida em Moçambique, Tânia Tomé é ativista e palestrante voltada ao empreendedorismo e empoderamento da comunidade negra, e se divide hoje entre Brasil, Estados Unidos e sua terra natal.

A autora é vencedora de vários prêmios internacionais, entre eles o prêmio acadêmico de Portugal-África, concedido pelo ex-presidente português Mário Soares, e o Yali-MWF Jovem Líder, iniciativa do ex-presidente norte-americano Barack Obama.