Medo de perder o emprego afeta 38% dos brasileiros, diz a CNI

Pesquisa da CNI mostra que 38% dos brasileiros têm um grande medo de perder o emprego. Esse percentual é menor dos que os 41% de abril de 2021 e do que os 48% em maio de 2020.

A maior apreensão atinge as mulheres. 42% delas afirmam ter um medo “grande ou muito grande” em comparação a 37% da população masculina. Ao mesmo tempo, 21% delas têm nenhum medo de perder o emprego e 30% dos homens também dizem não ter essa preocupação.

Os moradores do Nordeste (48%) e do Sudeste (42%) se mostram com muito medo de perder o emprego. Esse sentimento é menor no Norte/Centro-Oeste (28%) e no Sul (26%). Em contraponto, 36% da população do Norte/Centro Oeste não tem medo algum, no Sul esse percentual cobre 23% das pessoas, no Sudeste 22% e no Nordeste 27%.

Foram entrevistadas 2.015 pessoas pelo Instituto FSB Pesquisa, presencialmente, em todas os estados brasileiros e no Distrito Federal, entre 1º e 5 de abril de 2022. A margem de erro no total da amostra é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir por sexo, idade, região e escolaridade.