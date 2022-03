Medida de Bolsonaro sobre IPI ‘levará Amazonas à miséria’, diz Virgílio

Depois do grupo Heineken anunciar que irá encerrar suas atividades no Amazonas, justamente no momento em que o decreto presidencial de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados interfere diretamente na permanência das empresas no Polo Industrial de Manaus, o presidente do PSDB-AM, ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto convoca os bolsonaristas do estado a se unirem na defesa da Zona Franca.

“Eu faço um apelo aos bolsonaristas do Amazonas no sentido de que peçam ao presidente para que reveja sua posição. É hora de mostrarem o seu valor e seu peso. Não podemos ficar agora nos dividindo em pró e contra Bolsonaro. Temos que mostrar em conjunto, que estão levando o Amazonas para a miséria, para a fome, para a destruição de patrimônios, para uma situação extremamente grave”, diz Virgílio.

No início da semana, Virgílio já havia ingressado com duas ações na Justiça Federal do Amazonas e no STF para pedir a anulação do Decreto 10.979, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. As medidas foram feitas em conjunto com o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho (PSDB), e a Associação Comercial do Amazonas. O ex-prefeito também conversou ontem longamente com o relator da matéria no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes.

“Se o presidente Bolsonaro diz que recebe fulano e recebe beltrano, eu aceito conversar com ele com respeito e com dignidade”, afirmou Virgílio.