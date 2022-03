MEC informa que Milton Ribeiro vai dar bolo em senadores

Um representante do MEC enviou há pouco ao presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, um ofício em que aponta a “impossibilidade” do comparecimento do ex-ministro Milton Ribeiro à audiência pública marcada para a manhã desta quinta-feira.

Os integrantes do colegiado aprovaram na semana passada um convite ao então chefe da pasta, que deixou o cargo na segunda, após denúncias sobre um suposto esquema de corrupção no MEC envolvendo liberação de verbas para municípios.

No ofício, assinado pelo chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares do gabinete do ministro da Educação, Marcelo Mendonça, o motivo apontado é justamente a exoneração de Ribeiro.

Pelas redes sociais, Castro informou que considerou o ofício sem efeito, uma vez que o convite foi para o ex-ministro, que não possui mais vínculo com a pasta. Para ele, portanto, a comunicação deveria ser feita por Milton Ribeiro, e não pelo ministério.

Como o ex-ministro foi convidado, e não convocado, ele poderá faltar sem grandes consequências, mas os senadores poderão aprovar uma convocação para obrigá-lo a comparecer.

Nesta terça, o senador Randolfe Rodrigues, autor de um dos requerimentos de convite, anunciou que Ribeiro havia confirmado presença, mas a página da comissão ainda registrava que a confirmação estava pendente até a noite desta quarta.

A audiência está marcada para as 9h15 desta quinta. Os senadores querem que o ex-ministro preste informações sobre o áudio divulgado pela Folha de S.Paulo no qual Ribeiro afirma priorizar, a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, a destinação de recursos do FNDE a municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. O esquema foi revelado pelo Estadão.