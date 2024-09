MDH promove “educação midiática” de jovens contra fake news em periferias

Giro VEJA - quinta, 5 de setembro

Malafaia diz não temer Moraes e futuro do X está nas mãos de Nunes Marques

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato de 7 de Setembro em São Paulo juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta quinta-feira, 5, que o mote da manifestação na Avenida Paulista “vai ser o pedido de impeachment” do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O ato do dia 7 de setembro e a fala de Putin sobre a mediação do Brasil nas negociações pelo fim da guerra com a Ucrânia são os destaques do Giro VEJA.