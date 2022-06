MDB tem candidato a governador com apoio declarado a Bolsonaro

Ainda pré-candidato do MDB ao governo de Santa Catarina, Antídio Lunelli — ele deve desistir da disputa por falta de apoio político no estado — enche a boca para declarar o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de tietar em um evento no Palácio do Planalto no ano passado [vide foto].

O ex-prefeito de Jaraguá do Sul ignora solenemente, portanto, a presidenciável do seu próprio partido, a senadora Simone Tebet, que deve ter dificuldades para ter um palanque no estado.

Até porque Lunelli teve apenas 4% das intenções de voto na mais recente pesquisa para o governo de Santa Catarina, realizada pelo Real Time Big Data.