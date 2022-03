MDB reclama de falta de Simone Tebet em pesquisa de 2º turno

O MDB classificou como lamentável a ausência do nome da senadora do partido Simone Tebet nas simulações de segundo turno da pesquisa eleitoral da FSB para presidente divulgada nesta segunda-feira.

O nome da senadora, que é a pré-candidata do MDB ao cargo, não constou de nenhuma das nove simulações de segundo turno feitas no levantamento contratado pelo banco BTG.

No levantamento de primeiro turno da pesquisa, Tebet aparece com 1% das intenções de voto, o que posiciona a senadora no último pelotão da terceira via, liderado por Ciro Gomes (PDT), que apareceu com 9% e Sergio Moro (Podemos), com 8%.

O MDB observou que a pesquisa incluiu nas simulações de segundo turno nomes de concorrentes homens que tiveram a mesma intenção de votos de Tebet, caso de João Doria (PSDB) e de Eduardo Leite (PSDB), que ficaram com 2% e, portanto, empatados tecnicamente com a senadora.

“Em todas as pesquisas, Simone Tebet aparece em empate técnico com outros nomes– homens– da chamada terceira via. Na última pesquisa da FSB contratada pelo BTG Pactual, todos eles aparecem em sondagens de segundo turno. Simone ficou de fora. Lamentável!”, publicou o partido em mensagem no Twitter.