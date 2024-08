MCTI usou plataforma de IA para reunir 4 mil horas de debates

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos transformaram 4.000 horas de discussões de mais de 200 conferências preparatórias para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em dois ebooks com 220 recomendações com o apoio de inteligência artificial.

Esse material pautou as discussões do evento realizado nesta semana em Brasília, que teve a participação do presidente Lula e o lançamento do Plano Nacional de Inteligência Artificial, e vai direcionar as políticas públicas de inovação do Brasil pelos próximos dez anos.

Pioneiro no país, o projeto usou a tecnologia da plataforma strateegia.digital, da TDS Company, empresa do ecossistema do Porto Digital, no Recife.