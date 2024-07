Mauro Vieira já se encontrou com chanceleres de meio mundo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em pouco mais de um ano e meio como chefe do Itamaraty, Mauro Vieira já teve mais de 300 encontros de trabalho de alto nível.

O ministro das Relações Exteriores do governo Lula se reuniu com 108 chanceleres diferentes de 95 países, quase metade dos 193 membros da ONU — além de chefes de Estado, outros ministros e dirigentes de organismos internacionais.

Nesta quinta-feira, por exemplo, ele esteve no Togo e se encontrou com o ministro de Relações Exteriores, Cooperação e Integração Africana do país, Robert Dussey.

Segundo os togoleses, essa foi a segunda visita de um chanceler brasileiro a Lomé — e a primeira havia ocorrido há mais de 50 anos, em 1972.

Nesta sexta, Vieira chegou a São Tomé e Príncipe e se reuniu com o anfitrião, o primeiro-ministro Patrice Trovoada, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Téte António, antes de participar da reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé.