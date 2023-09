Mauro Cid gravou reunião do golpe no Palácio da Alvorada?

É ponto pacífico entre militares do Exército ouvidos pelo Radar. Mauro Cid, para ter entregue a reunião do golpe de Jair Bolsonaro no Alvorada, tem que ter apresentado provas disso.

Como se prova uma conversa ocorrida há quase um ano, a portas fechadas, num palácio?

Cid gravou? A reunião do golpe foi documentada em algum relatório oficial? Como confirmar uma história dessa gravidade?

Delação sem provas, como disse certa vez um investigador da Lava-Jato, “é fofoca”. Está aí Lula na Presidência da República para comprovar. E olha que provas da corrupção petista na Petrobras nunca faltaram.

As ordens de Lula sobre isso ou aquilo nas negociatas com empreiteiras, no entanto, sempre foram relatos de delatores. Viraram nada por causa disso. Eram só relatos.

Só falar não basta. Todos sabiam dos desejos golpistas que habitavam os palácios no fim do governo Bolsonaro. Novidade, a delação de Cid não trouxe quanto a isso. Ouvi dizer também não adianta.

O avanço da investigação e o poder de fogo da delação de Cid está justamente em colocar Bolsonaro na cena do crime, no centro da conspirata antidemocrática, e… provar isso.

As provas precisam aparecer.

