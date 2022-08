Mart’nália canta com a Orquestra Petrobras Sinfônica

A cantora Mart’nália vai levar toda a sua irreverência e bossa musical para a primeira edição do Festival Elo, da Orquestra Petrobras Sinfônica.

A sambista é a convidada no concerto no Rio de Janeiro, dia 20 de agosto, no Qualistage. O festival passa ainda por Brasília e São Paulo, com concertos Pop e Roberta Sá como convidada.

“Projetos como esse são muito bem-vindos para aproximar vários tipos de música. Devemos poder acessar livremente muitos estilos e nos misturar a eles. Isso é cultura”, celebra Mart’nália.

O Festival Elo mistura o popular com o clássico e conta com três formatos de apresentações, todos sob a regência do maestro Felipe Prazeres. As cinco cidades receberão versões sinfônicas de Bohemian Rhapsody/Queen, Coldplay ou Metallica, ‘A Magia da Orquestra’, com músicas da Disney para o público infantil, e um concerto com grandes artistas da música popular brasileira.

Os sucessos Pé do meu samba, Entretanto, Pra que Chorar e ainda versões do novo albúm Sou assim até mudar, que traz Morena, Chamego Bom e Suburbano Blus estão no roteiro do concerto que Mart´nália fará com a Orquestra Petrobras Sinfônica.

